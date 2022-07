Milan, Origi si presenta: “Fiero di essere qui” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Milan Origi- In giornata il nuovo acquisto del Milan, Divock Origi, ha svolto le visite mediche di rito per sbloccare l’idonietà sportiva e unirsi in gruppo. Il nuovo attaccante, ha parlato per la prima volta ai microfoni di Milan.Tv e domani si presenterà per la prima volta in conferenza stampa. . Di seguito ecco le dichiarazioni del belga riguardo la storia del Milan e gli obbettivi prefissati con Maldini. Sulla Serie A: “E’ uno dei campionati migliori al mondo. L’anno scorso c’è stata una grande lotta per il titolo. Qui la gente vive per il calcio, ama il calcio, è una passione. Tutti conoscono la storia di questo club: 19 scudetti, 7 Champions League. Una storia incredibile, immensa. E se torniamo indietro nel tempo ci sono tanti giocatori che potrei nominare, quindi ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 6 luglio 2022)- In giornata il nuovo acquisto del, Divock, ha svolto le visite mediche di rito per sbloccare l’idonietà sportiva e unirsi in gruppo. Il nuovo attaccante, ha parlato per la prima volta ai microfoni di.Tv e domani si presenterà per la prima volta in conferenza stampa. . Di seguito ecco le dichiarazioni del belga riguardo la storia dele gli obbettivi prefissati con Maldini. Sulla Serie A: “E’ uno dei campionati migliori al mondo. L’anno scorso c’è stata una grande lotta per il titolo. Qui la gente vive per il calcio, ama il calcio, è una passione. Tutti conoscono la storia di questo club: 19 scudetti, 7 Champions League. Una storia incredibile, immensa. E se torniamo indietro nel tempo ci sono tanti giocatori che potrei nominare, quindi ...

AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver tesserato il calciatore Divock #Origi. L'attaccante belga ha firmato un con… - AntoVitiello : Depositato oggi in Lega Serie A il contratto di #Origi. Il belga è ufficialmente del #Milan - AntoVitiello : Presentazione alla stampa di #Origi giovedì a Milanello ore 14.00 #Milan - BisInterista : Penso che il Milan voglia fare la colonia belga: De Ketelaere, Origi, Saelemaekers, Theate. Magari l'anno prossimo… - donodanalua : @SabiPeituda Origi com a blusa do Milan -