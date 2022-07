Magna Via Francigena tra Corleone e Agrigento, sottoscritto protocollo d’intesa (Di mercoledì 6 luglio 2022) È stato siglato questa mattina il protocollo d’intesa tra il Comune di Corleone e l’Associazione Cammini Francigeni di Sicilia rappresentata dalla delegata del comitato di accoglienza di Corleone Maria Licia Pollara. La “Magna Via Francigena” percorre più di 180 chilometri tra Palermo e Agrigento, attraversando tutta la Sicilia da un mare all’altro, in 9 tappe. È una grande arteria di comunicazione che collega da sempre, in senso nord/sud, Agrigento con Palermo, incrociando la via di transumanza verso le Madonie nel territorio di Corleone e Castronovo di Sicilia, che in età medievale e per un lungo periodo venne chiamata col questo nome di “Magna Via Francigena”. Il protocollo ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 6 luglio 2022) È stato siglato questa mattina iltra il Comune die l’Associazione Cammini Francigeni di Sicilia rappresentata dalla delegata del comitato di accoglienza diMaria Licia Pollara. La “Via” percorre più di 180 chilometri tra Palermo e, attraversando tutta la Sicilia da un mare all’altro, in 9 tappe. È una grande arteria di comunicazione che collega da sempre, in senso nord/sud,con Palermo, incrociando la via di transumanza verso le Madonie nel territorio die Castronovo di Sicilia, che in età medievale e per un lungo periodo venne chiamata col questo nome di “Via”. Il...

Pubblicità

nicolaPalumbo00 : RT @ag_notizie: Sulle orme dei pellegrini: la Magna Via Francigena fra Corleone e Agrigento - ag_notizie : Sulle orme dei pellegrini: la Magna Via Francigena fra Corleone e Agrigento - palermo24h : Sulle orme dei pellegrini: la Magna Via Francigena fra Corleone e Agrigento - DavideBaldanza8 : @AlbertoFazolo Fazolo magna tranquillo. Quelle terre o tornano ucraine o non ci potrai nemmeno coltivare. Presto la… - GiornaleLORA : Progetto Magna via Francigena tra Corleone e Agrigento sulle orme dei pellegrini -