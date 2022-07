In un nuovo video gli spari e gente in fuga alla parata 4 luglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un video verticale datato 4 luglio 2022 mostra delle persone in fuga mentre si sente esplodere una raffica di colpi di arma da fuoco nel corso della parata per la Festa dell'Indipendenza americana a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Unverticale datato 42022 mostra delle persone inmentre si sente esplodere una raffica di colpi di arma da fuoco nel corso dellaper la Festa dell'Indipendenza americana a ...

Pubblicità

acmilan : “Grateful and excited”: @DivockOrigi's first words as a Rossonero ???? ??? “Orgoglioso e carico”: la prima intervist… - sscnapoli : Il nuovo sito del Napoli ?? Rimani aggiornato su tutte le novità della tua squadra del cuore: è online il nostro nu… - Radio1Rai : #Superquark Piero Angela torna, a 93 anni, con un nuovo ciclo di puntate del suo storico programma di divulgazione… - Frances70130092 : RT @chetempochefa: “Se tu fossi nel mio cuore per un giorno Potresti avere un'idea Di ciò che sento io” A 2 anni dalla scomparsa del Maest… - MarcoRandellini : RT @chetempochefa: “Se tu fossi nel mio cuore per un giorno Potresti avere un'idea Di ciò che sento io” A 2 anni dalla scomparsa del Maest… -