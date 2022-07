Cesare Cremonini tour 2022, annunciate le date nei palasport in autunno (Di mercoledì 6 luglio 2022) Cesare Cremonini tour 2022: il cantante e cantautore italiano ha annunciato in via ufficiale le date nei palasport della sua tournée autunnale a pochi giorni dalla fine dei concerti estivi. Tutti i dettagli. Il tour estivo di Cesare Cremonini si è concluso sabato 2 luglio all’Autodromo di Imola. A pochi giorni dalla fine dei concerti estivi, tuttavia, il cantautore ed ex frontman dei Lunapop ha annunciato di essere pronto a tornare sul palco in autunno con nuove date nei palasport. L’artista, infatti, ha rivelato le prime sei date della tournée indoor che verrà organizzata in alcuni dei più importanti palazzetti disseminati su tutto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 luglio 2022): il cantante e cantautore italiano ha annunciato in via ufficiale leneidella suanée autunnale a pochi giorni dalla fine dei concerti estivi. Tutti i dettagli. Ilestivo disi è concluso sabato 2 luglio all’Autodromo di Imola. A pochi giorni dalla fine dei concerti estivi, tuttavia, il cantautore ed ex frontman dei Lunapop ha annunciato di essere pronto a tornare sul palco incon nuovenei. L’artista, infatti, ha rivelato le prime seidellanée indoor che verrà organizzata in alcuni dei più importanti palazzetti disseminati su tutto ...

