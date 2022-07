Saranno donati a TOG | fondazione che si occupa di assistere i bambini con problematiche neurologiche complesse Ma sui social non sono mancate le critiche

(Di martedì 5 luglio 2022) Non un semplice concerto per festeggiare il suo ritorno sulla scena musica e la ritrovata amicizia con J-Ax. Love Mi, l’evento musicale organizzato da Fedez il 28 giugno in piazza Duomo a Milano era di più. Durante la presentazione, infatti, il rapper ha specificato che era un concerto benefico per raccogliere fondi a favore di TOG,che sidicon. A distanza di qualche giorno, il cantante torna suisvelando quanto è stato raccolto e ringraziando i donatori. Love Mi: i cantanti sul palco del concerto di Fedez ...

Pubblicità

tvoggi : SOLIDARIETA’, 30MILA PASTI AI BISOGNOSI DEL BANCO ALIMENTARE CAMPANIA 30mila pasti completi saranno donati alle fam… - luigifarinasi : Rinascita, Sostenibilità e Solidarietà, evento di beneficenza Giovani Imprenditori per il Banco Alimentare: 30mila… - RaffaAscolese : @ciaofrate_ @Burbi_ Io leggo (labbiale) 5 mila …saranno gli euro donati? - Newsinunclick : TRIESTE – Cinque oboi restaurati dal Conservatorio Tartini di Trieste, grazie anche all'apporto del Rotary Club Tri… -

Eco dalle Città

... ad oggi sono staticirca 3 milioni di euro cheutilizzati per pulire 20 milioni di metri quadri spiagge, laghi, fiumi e fondali e realizzare 6 macro azioni di ripristino degli habitat.In questa situazione vengono anche inclusi i soldiin cambio di ringraziamenti simbolici. ... In caso contrario, invece, non sarà necessario, proprio perché i soldiriconsegnati agli ... Il solito Kappa Futur Festival: una festa pazzesca e “moderatamente” sostenibile "È un grande dono poter vivere il pellegrinaggio in Terra Santa, soprattutto per un giovane che ha sentito la chiamata. Qui si viene per rinnovare una amicizia fortissima con il Signore, questo compor ...Love Mi di Fedez raccoglie 130mila euro e il rapper è costretto a rispondere alle accuse di chi lo critica online per l'evento benefico.