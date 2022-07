Nato, Svezia e Finlandia firmano protocollo di adesione (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ iniziato ufficialmente il processo di ratifica di Svezia e Finlandia come nuovi membri dell’Alleanza Atlantica. Lo ha dichiarato il segretario generale del Patto Atlantico Jens Stoltenberg. Oggi le parti hanno firmato i protocolli di adesione. “Questa è una buona giornata per Finlandia e Svezia, e una buona giornata per la Nato”, ha detto il segretario generale ai giornalisti durante una conferenza stampa congiunta con i ministri degli Esteri di Svezia e Finlandia. Secondo Stoltenberg, la Nato diventerà “ancora più forte” con i due nuovi membri. “E la nostra gente sarà ancora più al sicuro mentre affrontiamo la più grande crisi di sicurezza degli ultimi decenni”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ iniziato ufficialmente il processo di ratifica dicome nuovi membri dell’Alleanza Atlantica. Lo ha dichiarato il segretario generale del Patto Atlantico Jens Stoltenberg. Oggi le parti hanno firmato i protocolli di. “Questa è una buona giornata per, e una buona giornata per la”, ha detto il segretario generale ai giornalisti durante una conferenza stampa congiunta con i ministri degli Esteri di. Secondo Stoltenberg, ladiventerà “ancora più forte” con i due nuovi membri. “E la nostra gente sarà ancora più al sicuro mentre affrontiamo la più grande crisi di sicurezza degli ultimi decenni”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Sbircia la ...

