GfVip, alla corte di Signorini spunta il nome che non ti aspetti (Di martedì 5 luglio 2022) Potrebbe esserci anche Rita Dalla Chiesa. Nel cast del GfVip, secondo le ultimissime indiscrezioni, spunta il nome della storica conduttrice di Forum. Che potrebbe dare davvero tanto a questo reality. Secondo Giuseppe Candela su Dagospia, la Dalla Chiesa sarebbe a un passo dalla firma. Tra i nomi "papabili" ci sarebbero anche il nuotatore Leonardo Tumiotto (in passato già naufrago di Simona Ventura), Max Felicitas e lo speaker radiofonico di RTL102.5 Charlie Gnocchi. Ma la vera novità è che il reality potrebbe allungarsi ancora di più, fino a maggio. Candela, sempre su Dagospia, fa sapere: "Debutterà forse già lunedì 12 settembre la nuova edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini continua a lavorare al cast puntando con forza su un ...

