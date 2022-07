Djokovic batte Sinner in 5 set (5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2). Splendido inizio di Jannick, ma serbo dilagante nelle ultime 2 ore (Di martedì 5 luglio 2022) Djokovic - Sinner , la diretta della sfida a Wimbledon che vale la semifinale. Il campione in carica Novak Djokovic approda per l'undicesima volta in carriera in semifinale a Wimbledon,... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 5 luglio 2022), la diretta della sfida a Wimbledon che vale la semifinale. Il campione in carica Novakapproda per l'undicesima volta in carriera in semifinale a Wimbledon,...

Pubblicità

lifestyleblogit : Wimbledon 2022, rimonta Djokovic: batte Sinner e va in semifinale - - Ernesto32919298 : RT @Ernesto32919298: Per quanto mi riguarda #Djokovic passa il turno e approda alle semi. Ma questo match moralmente l'ha vinto Jannik #Sin… - Ernesto32919298 : Per quanto mi riguarda #Djokovic passa il turno e approda alle semi. Ma questo match moralmente l'ha vinto Jannik… - TV7Benevento : Wimbledon 2022, rimonta Djokovic: batte Sinner e va in semifinale - - SalAllocca_17 : #Sinner #Djokovic 2-3 Rimonta del serbo che batte uno straordinario #Sinner. Un tennis che esprimono pochi, e ch… -