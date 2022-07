Calciomercato Milan, arriva la svolta: Maldini cala l’asso (Di martedì 5 luglio 2022) Il Milan sta definendo le proprie strategie di mercato: Paolo Maldini vuole provare ad assestare un colpo ben piazzato per Stefano Pioli Dopo la clamorosa gaffe per le magliette senza scudetto, il Milan può farsi perdonare dai propri tifosi ricorrendo al Calciomercato. Paolo Maldini può ricordare a tutti di essere la squadra da battere alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 5 luglio 2022) Ilsta definendo le proprie strategie di mercato: Paolovuole provare ad assestare un colpo ben piazzato per Stefano Pioli Dopo la clamorosa gaffe per le magliette senza scudetto, ilpuò farsi perdonare dai propri tifosi ricorrendo al. Paolopuò ricordare a tutti di essere la squadra da battere alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

