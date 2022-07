Wimbledon 2022 | Halep spazza via Badosa | avanti Tomljanovic

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 luglio 2022) Delineati i quarti del torneo femminile di. Salta la testa di serie numero 4, Paula, per mano di Simona. La romena, vincitrice nell’edizione del 2019 all’All England Club, non lascia scampo alla spagnola: 6-1 6-2 in un’ora esatta di gioco, in un match che non è mai stato in discussione. Sono 21 i non forzati della, contro i 9 dellache vince quasi il doppio dei punti (60 a 33) e non perde mai la battuta, concedendo appena una palla break. Per un posto in semifinale se la vedrà contro Amanda Anisimova, senza troppi problemi sulla francese Tan: 6-2 6-3 dell’americana sulla giustiziera di Serena Williams al primo turno. Sorride, in rimonta, Ajla. L’australiana cede il primo set ad Alizé Cornet, reduce dalla vittoria ...