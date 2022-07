«WestWorld» | la quarta stagione in italiano su Sky e in streaming NOW

(Di lunedì 4 luglio 2022) L'atteso ritorno di, il sci-fi drama di culto firmato HBO creato da Jonathan Nolan & Lisa Joy, arriverà in esclusiva per l’Italia su Sky e insolo su NOW. Tutti gli episodi dellaandranno in onda nella loro versione inil lunedì sera, alle 21:15, dal 4 luglio al 22 agosto, su Sky Atlantic e insu NOW.Gli episodi in versione...

Pubblicità

IGNitalia : Dopo una terza stagione deludente, #Westworld ci riprova con la quarta: avremo fatto bene ad aspettare? Qui le nost… - SkyTG24 : Westworld, su Sky da lunedì 4 la quarta stagione del sci-fi HBO firmato J. Nolan & L. Joy - Think_movies : “Westworld”: su Sky e NOW da lunedì 4 luglio la quarta stagione del sci-fi HBO firmato J. Nolan & L. Joy… - Dtti_digitale : L’atteso ritorno di WESTWORLD ( - cinefilosit : #Westworld ritorna con la quarta stagione dal 4 Luglio su SKY e NOW -

la sinossi approfondimento, Ariana DeBose nel cast Questa la sinossi ufficiale rilasciata da HBO per lastagione: "La scorsa stagione, la prima host di, Dolores Abernathy,...... vi avvisiamo che4 sarà disponibile in questa versione su Sky e su NOW dal 4 luglio : lo sci - fi drama di culto firmato HBO e creato da Jonathan Nolan & Lisa Joy, per la sua...La quarta stagione di Westworld si apre con molte domande e nuovi misteri: Chi è Christina, cosa sta progettando L'uomo in nero e Maeve può fermare i suoi piani - Leggi tutto l'articolo e guarda il v ...Da Corro da te a Ultima notte a Soho, passando per Westworld e Italia Vs Brasile 3-2 – La partita: le uscite della settimana su Sky e Now.