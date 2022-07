Udienza preliminare per morte Elena Aubry | la mamma | “Sicura che giustizia trionferà”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Chiesto il rinvio a giudizio per 7 imputati e una condanna a 2 anni per l’unico imputato che ha scelto il rito abbreviato: sono le richieste del pm di Roma Laura Condemi all’nel procedimento per ladi, la 26enne deceduta nel maggio 2018 in un incidente in moto in via Ostiense. Fra gli imputati, accusati di omicidio stradale in concorso, ci sono sei funzionari comunali, tra cui due ultimi direttori del Simu (dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana) mentre la condanna a 2 anni in abbreviato è stata chiesta per Alessandro Di Carlo, responsabile della sorveglianza della ditta vincitrice dell’appalto per la manutenzione della strada. “Era suo dovere avvertire della gravità della situazione in cui versava quella strada – afferma ...