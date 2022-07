Pubblicità

larampait : #Caserta. #Abiti sequestrati inviati in #Ucraina - Luxgraph : Minacce di morte alla nuora per l’eredità, sequestrati fucili e pistola a una 85enne #corriere #news #2022 #italy… - Diana50022146 : RT @Gianl1974: sono stati sequestrati i diritti societari di nove imprese ucraine, nonché 70 oggetti immobiliari, inclusi appezzamenti di t… - Diana50022146 : RT @Gianl1974: Sequestrati Ucraina i beni di HMS Group, Tatneft, Rostec e Rusal Le forze dell'ordine ucraine hanno sequestrato i beni delle… - sysmedia68 : RT @Gianl1974: Sequestrati Ucraina i beni di HMS Group, Tatneft, Rostec e Rusal Le forze dell'ordine ucraine hanno sequestrato i beni delle… -

Il Sannio Quotidiano

...- in questo momento poi anche per il lavoro che si sta compiendo con le sanzioni all', la ... con l'operatività dell'Osservatorio permanente sulla raccolta dei dati relativi ai benie ......russa dell', e le conseguenti sanzioni dell'Unione europea contro gli oligarchi, l'imprenditore aveva deciso di vendere rapidamente tutto , prima che i suoi beni venisseroa causa ... Ucraina: sequestrati 315 container per un valore di oltre 11 milioni di euro Roma, 4 lug. (Adnkronos) – La procura generale ucraina ha disposto un sequestro di 315 container ferroviari contenenti merce per un valore di oltre 11 milioni di euro e che appartenevano ad aziende ru ...La Turchia ha bloccato una nave cargo russa su espressa richiesta dell'Ucraina: pare infatti che il mercantile trasportasse del grano rubato.