Tennis, Matteo Berrettini torna ad allenarsi dopo il Covid: “Sono sano e ho ripreso ad allenarmi” (Di lunedì 4 luglio 2022) La delusione e l’amarezza Sono state messe definitivamente alle spalle. Matteo Berrettini, costretto a rinunciare al sogno di calcare i prati di Wimbledon a causa della positività al Covid, ha dovuto affrontare l’ennesimo momento particolare del suo 2022, riferendoci ai problemi alla mano destra e all’operazione che per tanto tempo l’hanno tenuto lontano dai campi. Con un post su Instagram, Matteo ha annunciato ai suoi followers a agli appassionati la ripresa degli allenamenti, essendosi negativizzato. Una dolce notizia dopo quanto accaduto, ricordando anche i successi prima dei Championships a Stoccarda e al Queen’s. “Sono in forma, sano e di nuovo ad allenarmi. Grazie a tutti per i bei messaggi della scorsa settimana. Significa molto ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) La delusione e l’amarezzastate messe definitivamente alle spalle., costretto a rinunciare al sogno di calcare i prati di Wimbledon a causa della positività al, ha dovuto affrontare l’ennesimo momento particolare del suo 2022, riferendoci ai problemi alla mano destra e all’operazione che per tanto tempo l’hanno tenuto lontano dai campi. Con un post su Instagram,ha annunciato ai suoi followers a agli appassionati la ripresa degli allenamenti, essendosi negativizzato. Una dolce notiziaquanto accaduto, ricordando anche i successi prima dei Championships a Stoccarda e al Queen’s. “in forma,e di nuovo ad. Grazie a tutti per i bei messaggi della scorsa settimana. Significa molto ...

