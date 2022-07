Salvatore Aranzulla: "Non posso stare al sole e abbronzarmi", il motivo è molto serio (Di lunedì 4 luglio 2022) Qualsiasi italiano che si sia imbattuto in un qualunque problema informatico, conosce Salvatore Aranzulla. Il blogger e informatico siciliano, infatti, è una vera e propria star del web. In un suo recente scatto pubblicato sui social, tuttavia, abbiamo potuto apprezzare il suo fisico scultoreo in un colorito preoccupantemente pallido. Vediamo per quale motivo Ogni volta che abbiamo cercato di scaricare un video o abbiamo desiderato risolvere un problema con il browser, non riuscendoci miseramente, come tutti siamo finiti sul blog di Salvatore Aranzulla. In Italia e non solo, infatti, l’informatico siciliano è diventata una vera e propria istituzione del web. Il ragazzo di Mirabella Imbaccari è riuscito nel tempo a creare un vero e proprio impero e le sue grandi doti da blogger hanno fatto il paio con ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 4 luglio 2022) Qualsiasi italiano che si sia imbattuto in un qualunque problema informatico, conosce. Il blogger e informatico siciliano, infatti, è una vera e propria star del web. In un suo recente scatto pubblicato sui social, tuttavia, abbiamo potuto apprezzare il suo fisico scultoreo in un colorito preoccupantemente pallido. Vediamo per qualeOgni volta che abbiamo cercato di scaricare un video o abbiamo desiderato risolvere un problema con il browser, non riuscendoci miseramente, come tutti siamo finiti sul blog di. In Italia e non solo, infatti, l’informatico siciliano è diventata una vera e propria istituzione del web. Il ragazzo di Mirabella Imbaccari è riuscito nel tempo a creare un vero e proprio impero e le sue grandi doti da blogger hanno fatto il paio con ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Siti per vedere serie TV in inglese | Salvatore Aranzulla #siti #vedere #serie #inglese #salvatore #aranzulla… - ParliamoDiNews : Come cambiare nome AirDrop | Salvatore Aranzulla #cambiare #airdrop #salvatore #aranzulla #3luglio - ParliamoDiNews : Come tagliare PDF | Salvatore Aranzulla #tagliare #salvatore #aranzulla #3luglio - 0VERAGA1N : @eyes4hrry salvatore aranzulla salva le@vite - ParliamoDiNews : App per presentazioni gratis | Salvatore Aranzulla #presentazioni #gratis #salvatore #aranzulla #3luglio -