Messaggero: Mertens continua ad offrirsi a Sarri, è disposto a ridursi l’ingaggio a 2,5 milioni (Di lunedì 4 luglio 2022) Dries Mertens è in vacanza a Capri e ancora non ha una squadra in cui giocare. Le offerte non gli mancano, ma non ne ha ancora accettata nessuna. Secondo quanto scrive il Messaggero, il belga continua ad offrirsi alla Lazio di Sarri. Il tecnico sarebbe ben contento di accoglierlo nuovamente, ma la politica del club è quella di riduzione del monte ingaggi e di ringiovanimento. Il quotidiano romano scrive che Mertens sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio a 2,5 milioni pur di riabbracciare Sarri. Al momento non si tocca più nulla in attacco. Anche se da Capri Mertens continua a offrirsi a Sarri, dichiarandosi disposto ad ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 luglio 2022) Driesè in vacanza a Capri e ancora non ha una squadra in cui giocare. Le offerte non gli mancano, ma non ne ha ancora accettata nessuna. Secondo quanto scrive il, il belgaadalla Lazio di. Il tecnico sarebbe ben contento di accoglierlo nuovamente, ma la politica del club è quella di riduzione del monte ingaggi e di ringiovanimento. Il quotidiano romano scrive chesarebbea 2,5pur di riabbracciare. Al momento non si tocca più nulla in attacco. Anche se da Capri, dichiarandosiad ...

Pubblicità

napolista : Messaggero: #Mertens continua ad offrirsi a Sarri, è disposto a ridursi l’ingaggio a 2,5 milioni Il tecnico sarebb… - sscalcionapoli1 : Il Messaggero – Lazio, prosegue la ricerca per il vice Immobile: c’è anche Mertens - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MESSAGGERO - Lazio, prosegue la ricerca per il vice Immobile: c'è anche Mertens - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MESSAGGERO - Lazio, prosegue la ricerca per il vice Immobile: c'è anche Mertens - lazio_magazine : IL MESSAGGERO - Lazio, prosegue la ricerca per il vice Immobile: c'è anche Mertens -