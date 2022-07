Fisco, privacy e accordi segreti con gli editori: Google News compie vent’anni tra luci e ombre (Di lunedì 4 luglio 2022) Nel saggio “101 cose che abbiamo perso per colpa di internet”, Pamela Paul, editorialista del New York Times cita anche i “giornali cartacei”: lo sanno bene i lettori del Secolo d’Italia, che dal 2012 ci leggono (in numero crescente) solo in versione digitale: il saggio arriva in libreria in concomitanza con le “celebrazioni” per i vent’anni di Google News, la piattaforma che ha rivoluzionato la fruizione delle notizie in Rete. In occasione del ventennale, Prima Comunicazione ha dedicato un caustico articolo dal titolo “Google News, no News”. Infatti, oltre al comunicato stampa internazionale diramato dal colosso tecnologico, è pressoché impossibile ottenere ulteriori notizie. La prassi del gigante Usa è quella di non fornire molti dettagli sulle sue strategie. Chi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 luglio 2022) Nel saggio “101 cose che abbiamo perso per colpa di internet”, Pamela Paul,alista del New York Times cita anche i “giornali cartacei”: lo sanno bene i lettori del Secolo d’Italia, che dal 2012 ci leggono (in numero crescente) solo in versione digitale: il saggio arriva in libreria in concomitanza con le “celebrazioni” per idi, la piattaforma che ha rivoluzionato la fruizione delle notizie in Rete. In occasione del ventennale, Prima Comunicazione ha dedicato un caustico articolo dal titolo “, no”. Infatti, oltre al comunicato stampa internazionale diramato dal colosso tecnologico, è pressoché impossibile ottenere ulteriori notizie. La prassi del gigante Usa è quella di non fornire molti dettagli sulle sue strategie. Chi ...

