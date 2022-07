Jannik Sinner ai quarti di Wimbledon: “Non sapevo giocare sull’erba… Ho retto dopo i match-point” (Di domenica 3 luglio 2022) Jannik Sinner ha sconfitto Carlos Alcaraz e si è qualificato ai quarti di finale a Wimbledon. Il tennista italiano si è inventato una magia mirabolante sull’erba londinese, travolgendo il quotato spagnolo e meritandosi il diritto di proseguire la propria avventura sull’erba londinese. L’altoatesino si è imposto nello scontro più atteso degli uomini, zittendo il giovane fenomeno iberico e proiettandosi verso una possibile sfida con Novak Djokovic. L’altoatesino ha trovato il feeling perfetto con l’erba di Londra, una superficie che fino alla scorsa settimana gli era indigesta e su cui non aveva mai vinto una partita in carriera. L’entusiasmo al termine della partita era enorme: “Carlos è un avversario difficilissimo e una persona squisita, è stato un piacere giocare contro di lui davanti a un pubblico ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022)ha sconfitto Carlos Alcaraz e si è qualificato aidi finale a. Il tennista italiano si è inventato una magia mirabolante sull’erba londinese, travolgendo il quotato spagnolo e meritandosi il diritto di proseguire la propria avventura sull’erba londinese. L’altoatesino si è imposto nello scontro più atteso degli uomini, zittendo il giovane fenomeno iberico e proiettandosi verso una possibile sfida con Novak Djokovic. L’altoatesino ha trovato il feeling perfetto con l’erba di Londra, una superficie che fino alla scorsa settimana gli era indigesta e su cui non aveva mai vinto una partita in carriera. L’entusiasmo al termine della partita era enorme: “Carlos è un avversario difficilissimo e una persona squisita, è stato un piacerecontro di lui davanti a un pubblico ...

Pubblicità

Eurosport_IT : CHE IMPRESAAA ?????????? Jannik Sinner batte Alcaraz per 3 set a 1 e vola ai quarti di finale ???????? #EurosportTENNIS |… - WeAreTennisITA : TUTTI CON JANNIK ???? Sinner affronta di nuovo Alcaraz a Wimbledon, è l'unico italiano rimasto in gara. Lo spagnolo h… - ItaliaTeam_it : JANNIK SINNER ?????? Spettacolo a #Wimbledon, Carlos Alcaraz battuto in quattro set e quarti di finale raggiunti!… - liuk_8 : RT @WeAreTennisITA: RIVINCITA PRESA ?????? E che rivincita! Jannik Sinner batte in quattro set Alcaraz, aveva avuto match-point anche nel terz… - muolo_davide : RT @chetempochefa: Fantastico Jannik #Sinner! Batte Carlos Alcaraz in quattro set e raggiunge per la prima volta in carriera i quarti di fi… -