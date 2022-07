C’è Posta per Te, l’unica volta in cui Maria De Filippi è scoppiata a piangere (Di domenica 3 luglio 2022) Anche se è sempre seria e controllata, in quasi 25 anni di onorata carriera Maria De Filippi ha avuto i suoi momenti (pochi) di commozione. Nonostante sia molto sensibile e buona, la moglie di Maurizio Costanzo è anche estremamente riservata, e non ha mai fatto mistero del fatto che non le piace mostrare pubblicamente i propri sentimenti e le proprie debolezze. Tuttavia in alcune occasioni si è commossa fino alle lacrime, e addirittura in un’occasione – a C’è Posta per Te, nel 2016 – Maria De Filippi è proprio scoppiata a piangere, singhiozzando al punto che la voce le si è incrinata e non è riuscita ad andare avanti. La storia che stava raccontando riguardava un uomo che aveva perso la madre, come era successo da poco a Maria, che non ha mai fatto ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 3 luglio 2022) Anche se è sempre seria e controllata, in quasi 25 anni di onorata carrieraDeha avuto i suoi momenti (pochi) di commozione. Nonostante sia molto sensibile e buona, la moglie di Maurizio Costanzo è anche estremamente riservata, e non ha mai fatto mistero del fatto che non le piace mostrare pubblicamente i propri sentimenti e le proprie debolezze. Tuttavia in alcune occasioni si è commossa fino alle lacrime, e addirittura in un’occasione – a C’èper Te, nel 2016 –Deè proprio, singhiozzando al punto che la voce le si è incrinata e non è riuscita ad andare avanti. La storia che stava raccontando riguardava un uomo che aveva perso la madre, come era successo da poco a, che non ha mai fatto ...

