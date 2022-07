Smackdown 01.07.2022 Road to Money in the Bank (Di sabato 2 luglio 2022) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento con Friday Night Smackdown. Puntata dello show blu nella quale vedremo l’ultimo match di qualficazione per il Money in the Bank Ladder Match maschile e l’ultimo faccia a faccia tra i campioni di coppia gli Usos e i loro sfidanti: gli Street Profit. Avremo inoltre la possibilità di avere una piccola anteprima di quello che succederà a Money in the Bank con il team composto da Alexa Bliss, Liv Morgan e Asuka affrontare quello composto da Shotzi, Raquel Rodriguez e Lacey Evans. Dopo svariate settimane di attesa questa sarà finalmente la sera nella quale vedremo Max Dupri presentare i suoi clienti che hanno accettato di entrare nella Maximum Male Model. Tutto questo e molto altro ancora in questa nuova edizione dello show blu! PROMO: Mancano ormai ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 2 luglio 2022) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento con Friday Night. Puntata dello show blu nella quale vedremo l’ultimo match di qualficazione per ilin theLadder Match maschile e l’ultimo faccia a faccia tra i campioni di coppia gli Usos e i loro sfidanti: gli Street Profit. Avremo inoltre la possibilità di avere una piccola anteprima di quello che succederà ain thecon il team composto da Alexa Bliss, Liv Morgan e Asuka affrontare quello composto da Shotzi, Raquel Rodriguez e Lacey Evans. Dopo svariate settimane di attesa questa sarà finalmente la sera nella quale vedremo Max Dupri presentare i suoi clienti che hanno accettato di entrare nella Maximum Male Model. Tutto questo e molto altro ancora in questa nuova edizione dello show blu! PROMO: Mancano ormai ...

