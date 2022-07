Razzismo e sessismo anche nell’IA, colpa dell’addestramento imperfetto sul robot (Di sabato 2 luglio 2022) Può capitare che una IA soffra di Razzismo e sessismo? Secondo quanto emerso da uno studio pubblicato anche sul sito Association for computing machinery a quanto pare sì. Ed è colpa di come l’intelligenza artificiale viene addestrata Esattamente come accade con le persone che si trovano a vivere fin dalla nascita in ambienti in cui L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 2 luglio 2022) Può capitare che una IA soffra di? Secondo quanto emerso da uno studio pubblicatosul sito Association for computing machinery a quanto pare sì. Ed èdi come l’intelligenza artificiale viene addestrata Esattamente come accade con le persone che si trovano a vivere fin dalla nascita in ambienti in cui L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

curvaiolo : RT @JattoniDallAsen: Il social media manager della #Lega in Toscana, #AugustoCasali, si diverte in questo modo. Ma il dramma è che non è un… - virgiliopaolo : RT @Antony13962149: Non capiamo come Twitter tolleri account che seminano razzismo omofobia e sessismo propagando sentimenti di odio social… - GraziaSanta : RT @Antony13962149: Non capiamo come Twitter tolleri account che seminano razzismo omofobia e sessismo propagando sentimenti di odio social… - Antony13962149 : RT @Antony13962149: Non capiamo come Twitter tolleri account che seminano razzismo omofobia e sessismo propagando sentimenti di odio social… - claracl63157420 : RT @Antony13962149: Non capiamo come Twitter tolleri account che seminano razzismo omofobia e sessismo propagando sentimenti di odio social… -