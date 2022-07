Mikhail Gorbaciov ricoverato in ospedale dove è in dialisi: è stato l'ultimo presidente dell'Urss (Di sabato 2 luglio 2022) A suo tempo fu una speranza di rinnovamento. Ma dissolta l'Unione sovietica la gran parte degli paesi ex sovietici ha avuto una sorte ben peggiore. L'ex presidente dell'Unione sovietica, Mikhail ... Leggi su globalist (Di sabato 2 luglio 2022) A suo tempo fu una speranza di rinnovamento. Ma dissolta l'Unione sovietica la gran parte degli paesi ex sovietici ha avuto una sorte ben peggiore. L'ex'Unione sovietica,...

Pubblicità

Sercit1 : RT @ilgiornale: L'ex Presidente dell'Unione sovietica, il 91enne Mikhail Gorbaciov, è ricoverato in ospedale, dove si trova in dialisi. A d… - disinformate_it : RT @ilgiornale: L'ex Presidente dell'Unione sovietica, il 91enne Mikhail Gorbaciov, è ricoverato in ospedale, dove si trova in dialisi. A d… - Russiazvgrande : RT @ilgiornale: L'ex Presidente dell'Unione sovietica, il 91enne Mikhail Gorbaciov, è ricoverato in ospedale, dove si trova in dialisi. A d… - giuliog : Russia: l'ex presidente dell'Urss Mikhail Gorbaciov ricoverato in ospedale per il diabete - faustomaroccia : RT @ilgiornale: L'ex Presidente dell'Unione sovietica, il 91enne Mikhail Gorbaciov, è ricoverato in ospedale, dove si trova in dialisi. A d… -