LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: via alla Finale! Chiara Pellacani è sesta dopo la seconda rotazione (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PallaNUOTO) 19.35 La cinese Cheng Yiwen ha eseguito il doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato e ottenuto un totale di 220.50. Chiara Pellacani al termine della terza rotazione è sesta e anche un po’ penalizzata dai giudici. 19.33 La cinese Chang Yani ha eseguito il doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato e ottenuto un totale di 196.50. 19.32 Chiara Pellacani ha eseguito il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato e ottenuto 189.60. 19.31 Doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato per la canadese Vallee e ottenuto un totale di 195.50. 19.30 La tedesca ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PNUOTO) 19.35 La cinese Cheng Yiwen ha eseguito il doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato e ottenuto un totale di 220.50.al termine della terzae anche un po’ penalizzata dai giudici. 19.33 La cinese Chang Yani ha eseguito il doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato e ottenuto un totale di 196.50. 19.32ha eseguito il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato e ottenuto 189.60. 19.31 Doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato per la canadese Vallee e ottenuto un totale di 195.50. 19.30 La tedesca ...

Pubblicità

OA_Sport : LIVE - Tutti con Chiara Pellacani per il raggiungimento di un sogno nella Finale del trampolino tre metri #TUFFI… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Andreas Sargent Larsen lontano dalla qualificazione - #Tuffi #Mondiali… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Sargent Larsen e Timbretti Gugiu indietro dopo la prima rotazione - #Tuffi… - ParliamoDiNews : LIVE – Tuffi, sabato 2 luglio Mondiali Budapest 2022: risultati in DIRETTA #CORONAVIRUS @istsupsan #2luglio - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Andreas Sargent Larsen per stupire dalla piattaforma. Chiara Pellacani ci prov… -