Incidente oggi sull'A14 a Bologna, coinvolta una cisterna: code per 11 km (Di sabato 2 luglio 2022) Incidente sull'autostrada A14 Bologna - Taranto. È accaduto intorno alle 4.30 della scorsa notte e ha coinvolto una cisterna all'altezza del chilometro 16. Il tratto tra Bologna Fiera e Bologna San ... Leggi su leggo (Di sabato 2 luglio 2022)'autostrada A14- Taranto. È accaduto intorno alle 4.30 della scorsa notte e ha coinvolto unaall'altezza del chilometro 16. Il tratto traFiera eSan ...

Pubblicità

lapoelkann_ : Oggi in Garage Italia - con supporto di #FondazioneLAPS - celebriamo la memoria di Daniele e Sonia morti in inciden… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: @LTortuga @salvapetti @dorinileonardo Incidente A14 Bologna oggi, scontro tra tir e incendio. Riaperta l'autostrada E… - infoitinterno : Incidente oggi in A14 a Bologna, chiuso il tratto tra Fiera e San Lazzaro - infoitinterno : Incidente oggi sull'A14: coinvolta una cisterna: code per 11 km - leggoit : #incidente oggi sull'#A14 a #bologna, coinvolta una cisterna: code per 11 km -