Di Maio si aggrappa a Draghi e Mattarella E usa la minaccia dello spread contro la crisi

(Di sabato 2 luglio 2022) Dal Movimento 5 Stelle all'agitazione per la risposta dei mercati in caso didi governo. Luigi Diha parlato del futuro del esecutivo guidato da Marioe dei pericoli se si arrivasse ad una caduta prima della fine della legislatura: "L'Italia è abituata a cambiare i governi ma in questa fase storica se il governo cade non so a quanto può arrivare lo. Ma certo i costi continueranno a salire per le famiglie italiane perché nel mondo c'è grande fiducia in questo governo, in”. Secondo il ministro degli Esteri, che dopo la scissione con il M5S ha fondato Insieme per il future, poi "serve un governo con ampia maggioranza come questa per vincere battaglie come il tetto al prezzo del gas".