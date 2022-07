Atletica, Tortu parteciperà ad un meeting in Svizzera prima della partenza per Eugene (Di sabato 2 luglio 2022) Filippo Tortu sarà ai nastri di partenza del meeting di Le Chaux de Fonds (Svizzera), in programma domenica 3 luglio. Ultimo appuntamento prima della partenza per gli Stati Uniti per l’azzurro, determinato a migliorare il suo primato stagionale di 20.40 sui 200 metri. Se il suo connazionale Marcell Jacobs è già volato a Eugene, sede dei Mondiali di Atletica, Tortu ha optato per un altro meeting in Europa: “Ho bisogno di una verifica sul mezzo giro di pista. In allenamento mi sento bene, ma è fondamentale trovare il miglior assetto in gara. Mi aspetto una prova importante” ha dichiarato. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Filipposarà ai nastri dideldi Le Chaux de Fonds (), in programma domenica 3 luglio. Ultimo appuntamentoper gli Stati Uniti per l’azzurro, determinato a migliorare il suoto stagionale di 20.40 sui 200 metri. Se il suo connazionale Marcell Jacobs è già volato a, sede dei Mondiali diha optato per un altroin Europa: “Ho bisogno di una verifica sul mezzo giro di pista. In allenamento mi sento bene, ma è fondamentale trovare il miglior assetto in gara. Mi aspetto una prova importante” ha dichiarato. SportFace.

