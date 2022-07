Tim Summer Hits, De Martino e Delogu convincono il pubblico: confronto con la Gregoraci? (Di venerdì 1 luglio 2022) Per la tristezza e la nostalgia del pubblico dei primi anni 2000, il Festivalbar ormai è solo un ricordo. Tuttavia, da un po’ di anni a questa parte ci sono parecchi eventi musicali in cui le case discografiche propongono pezzi destinati a diventare tormentoni. È il caso del Tim Summer Hits condotto da Stefano De L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Per la tristezza e la nostalgia deldei primi anni 2000, il Festivalbar ormai è solo un ricordo. Tuttavia, da un po’ di anni a questa parte ci sono parecchi eventi musicali in cui le case discografiche propongono pezzi destinati a diventare tormentoni. È il caso del Timcondotto da Stefano De L'articolo

Pubblicità

RaiRadio2 : “Toglierei dal vocabolario le parole razzismo, intolleranza, disuguaglianza” @mengonimarco con @emastokholma nel b… - RaiRadio2 : “La felicità la prendo da me: siate felici, indipendentemente dagli altri” @AmorosoOF con @emastokholma nel backst… - RaiRadio2 : “Voglio cambiare ma mantenendo la mia personalità” #LuigiStrangis con @emastokholma nel backstage esclusivo di… - fanpage : La prima puntata di Tim Summer Hits parte piuttosto bene, ma non brilla. Vince la sfida degli ascolti tv la replica… - launizzo : RT @AllMusicItalia: Parte questa sera, 30 giugno, nella prima serata di Rai 2 il Tim Summer Hits 2022. Ecco gli artisti in scaletta compres… -