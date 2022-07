Sinner conquista il pass per gli ottavi a Wimbledon (Di venerdì 1 luglio 2022) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner conquista il pass per gli ottavi nel torneo di Wimbledon. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha sconfitto al terzo turno l'americano John Isner, 20esima forza del tabellone, per 6-4 7-6(4) 6-3 e per un posto nei quarti sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz (5), che ha liquidato per 6-3 6-1 6-2 il tedesco Oscar Otte (32). “A inizio settimana pensavo che era importante vincere anche una sola partita – dice sorridendo Sinner, diventato il più giovane italiano nell'era open a spingersi così lontano sull'erba londinese – Sono contento di essere qui, per me significa molto. Come ho fatto a migliorare il mio gioco sull'erba? Forse è l'atmosfera di Londra. Domani mi allenerò e sarà importante, sono in confidenza e in fiducia su questa superficie”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jannikilper glinel torneo di. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha sconfitto al terzo turno l'americano John Isner, 20esima forza del tabellone, per 6-4 7-6(4) 6-3 e per un posto nei quarti sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz (5), che ha liquidato per 6-3 6-1 6-2 il tedesco Oscar Otte (32). “A inizio settimana pensavo che era importante vincere anche una sola partita – dice sorridendo, diventato il più giovane italiano nell'era open a spingersi così lontano sull'erba londinese – Sono contento di essere qui, per me significa molto. Come ho fatto a migliorare il mio gioco sull'erba? Forse è l'atmosfera di Londra. Domani mi allenerò e sarà importante, sono in confidenza e in fiducia su questa superficie”. ...

