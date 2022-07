"Si è fermato solo quando Mattarella...". Conte al Colle per far cadere Draghi: la voce (clamorosa) dalle Sacre Stanze (Di venerdì 1 luglio 2022) "Una grana spinosa, potenzialmente letale". Lo scontro tra Mario Draghi e Giuseppe Conte è stata risolta da Sergio Mattarella, che ha visto al Quirinale entrambi i protagonisti. Il Colle, spiega Marzio Breda, quirinalista storico del Corriere della Sera e, di fatto, la voce ufficiosa del presidente della Repubblica, è diventato "la camera di compensazione di una crisi imminente". Tutto nasce dalle pressioni che Beppe Grillo avrebbe rivelato a Domenico De Masi di aver ricevuto dal premier per "rimuovere Conte" dalla guida del Movimento 5 Stelle. Grillo e Draghi hanno smentito non senza imbarazzo non i loro (periodi) colloqui, ma il pressing anti-Conte. E così l'altra sera, scrive Breda, "Conte ha illustrato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) "Una grana spinosa, potenzialmente letale". Lo scontro tra Marioe Giuseppeè stata risolta da Sergio, che ha visto al Quirinale entrambi i protagonisti. Il, spiega Marzio Breda, quirinalista storico del Corriere della Sera e, di fatto, laufficiosa del presidente della Repubblica, è diventato "la camera di compensazione di una crisi imminente". Tutto nascepressioni che Beppe Grillo avrebbe rivelato a Domenico De Masi di aver ricevuto dal premier per "rimuovere" dalla guida del Movimento 5 Stelle. Grillo ehanno smentito non senza imbarazzo non i loro (periodi) colloqui, ma il pressing anti-. E così l'altra sera, scrive Breda, "ha illustrato ...

Pubblicità

sandroz_it : @francotaratufo2 @salvini_giacomo Abbiamo capito ha solo chiesto l'ora esatta a Beppe Grillo perchè gli si era ferm… - Robbiesixtytwo : RT @AdrianoR2401198: @fcecconi64 @madforfree @stanzaselvaggia E nel 2018,da dati, ISS ci sono Stati solo in Italia ben 400mila morti per i… - AR19671 : @sandrogozi Personalmente mi fa paura che la politica minacci anche solo velatamente la magistratura, se Macron si… - poesiadeimotori : Ulteriore conferma che questo omino non debba più varcare la soglia di nessun paddock di F1. Dispiace solo che cert… - 97fra_cala : Stavo per scrivere che questo è uno dei migliori film sportivi mai girati ma mi sono fermato perchè ho realizzato c… -