La divisione dimenticata | la “Littorio” a El Alamein

(Di venerdì 1 luglio 2022) Riproponiamo questo articolo in occasione dell’80esimo anniversario della Prima battaglia di ElRoma, 5 lug – Oltre alla “Folgore” e alla “Ariete”, unaCorazzata si distinse nei combattimenti a El: una Grande Unità i cui caduti e superstiti carristi, artiglieri e fanti furono raramente ricordati dalle autorità militari e dai mass media nel dopoguerra a causa della “damnatio memoriae” incorsa al suo nome: “”. La ricordiamo qui nella narrazione di uno dei suoi ufficiali, il Ten. Col. Dino Campini, già comandante del IV Btg. Carri M. IPN 1 LO SCHIERAMENTO La» era, insieme con elementi tedeschi, costituita in Raume. Tre erano questi raggruppamenti: quello del Nord, quello del centro e quello di sud. Davanti a noi, a tre o quattro ...

Pubblicità

Il Tirreno

...della 92esima. I soldati Buffalo, che hanno combattuto per questo Paese, che credevano in questo Paese e che negli Stati Uniti non erano ancora cittadini di prima classe".dalla ...... il continuo produrre una classificazione degli umani, unagerarchica, che determina il ... era il brillante slogan di una formazione politica ormai quasi; potrebbe essere il credo ... La ricerca rivela: il cugino di Spike Lee morto al Cinquale durante la secondo guerra mondiale Quando il regista americano girò il film sulla Strage nel 2008 non sapeva della storia familiare Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tu ...L’ex L’Oreal, Kiko e Clarins entra nella digital consulting milanese che si apre così ancora di più ai mondi del lusso e del beauty. La nuova unit frutto di una nuova organizzazione aziendale ...