GP Gran Bretagna, Libere 1: Bottas piazza Alfa Romeo davanti a tutti (Di venerdì 1 luglio 2022) Archiviato il primo passaggio del GP Gran Bretagna con le Libere 1 di Formula 1 ufficialmente terminate pochi minuti fa. Il più veloce è stato Valtteri Bottas su Alfa Romeo: il finlandese si è messo alle spalle Lewis Hamilton di Mercedes, beniamino di casa in quel di Silverstone, e la Ferrari di Carlos Sainz. Quarto Charles Leclerc sull’altra Rossa di Maranello, mentre il campione del mondo di Red Bull, Max Verstappen, è addirittura quattordicesimo. GP Gran Bretagna, Libere 1: i risultati Valtteri Bottas Alfa Romeo (Credit foto – pagina Facebook Alfa Romeo Racing Orlen)Ecco l’ordine di arrivo finale della prima sessione delle prove ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Archiviato il primo passaggio del GPcon le1 di Formula 1 ufficialmente terminate pochi minuti fa. Il più veloce è stato Valtterisu: il finlandese si è messo alle spalle Lewis Hamilton di Mercedes, beniamino di casa in quel di Silverstone, e la Ferrari di Carlos Sainz. Quarto Charles Leclerc sull’altra Rossa di Maranello, mentre il campione del mondo di Red Bull, Max Verstappen, è addirittura quattordicesimo. GP1: i risultati Valtteri(Credit foto – pagina FacebookRacing Orlen)Ecco l’ordine di arrivo finale della prima sessione delle prove ...

