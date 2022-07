Due incidenti gravi a Cavernago e Endine Gaiano: quattro feriti in codice rosso (Di venerdì 1 luglio 2022) Cavernago. Grave incidente nella serata di venerdì a Cavernago, lungo la strada statale 498. Il sinistro si è verificato intorno alle 18.10 ed ha visto coinvolto un mezzo pesante. Un uomo è rimasto ferito in modo serio: sul posto un’ambulanza e un’auto medica ma, valutate le condizioni, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Alla stessa ora un altro incidente grave si è verificato a Endine Gaiano, sulla strada statale 42. Due auto si sono scontrate e le tre persone coinvolte sono state soccorse da tre ambulanze. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi di entrambi i sinistri: inevitabili i rallentamenti del traffico per consentire le delicate operazioni di soccorso. Seguono aggiornamenti. Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 luglio 2022). Grave incidente nella serata di venerdì a, lungo la strada statale 498. Il sinistro si è verificato intorno alle 18.10 ed ha visto coinvolto un mezzo pesante. Un uomo è rimasto ferito in modo serio: sul posto un’ambulanza e un’auto medica ma, valutate le condizioni, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato inall’ospedale. Alla stessa ora un altro incidente grave si è verificato a, sulla strada statale 42. Due auto si sono scontrate e le tre persone coinvolte sono state soccorse da tre ambulanze. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi di entrambi i sinistri: inevitabili i rallentamenti del traffico per consentire le delicate operazioni di soccorso. Seguono aggiornamenti.

Pubblicità

petergomezblog : Incidenti sul lavoro, a Matera e Verona due operai cadono da impalcatura e muoiono: sei vittime in poco più di 24 o… - sistahclaire : Tra l’esame che non va, incidenti che capitano un giorno si e l’altro pure (oggi che tentano di rubarmi la macchina… - mario_gni : @confundustria @CarloCalenda @Azione_it Due incidenti in 50 anni. Il nucleare era già più sicuro dei trasporti su t… - AndreaM35627681 : Tra 20 giorni ho il volo ed è due giorni che tik tok mi fa vedere solo video di incidenti aerei - BadSamaritan5 : @Zer0_NGO @confundustria In totale due incidenti gravi da quando usiamo il nucleare; il più recente ha provocato un… -