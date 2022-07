Dalla Francia: “Un top club pensa a Mertens come colpo grosso” (Di venerdì 1 luglio 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Mertens-NAPOLI. Il primo giorno di Dries Mertens come svincolato di lusso dal Napoli apre le porte alle avances delle squadre a lui interessate. Dopo nove anni l’attaccante belga di Lovania non è più un tesserato del club azzurro ed ora come ora appare difficile un riavvicinamento con la proprietà, in considerazione della netta distanza che resta tra domanda ed offerta. Dalla Francia si rincorre la notizia che uno dei maggiori club della Ligue One, il Marsiglia, sia interessato ad acquisire le prestazioni di Mertens. Secondo la testata giornalistica Le10Sport.com il presidente Longoria ha individuato l’ex Psv Eindhoven come colpo grosso del calciomercato estivo. ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 1 luglio 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI.-NAPOLI. Il primo giorno di Driessvincolato di lusso dal Napoli apre le porte alle avances delle squadre a lui interessate. Dopo nove anni l’attaccante belga di Lovania non è più un tesserato delazzurro ed oraora appare difficile un riavvicinamento con la proprietà, in considerazione della netta distanza che resta tra domanda ed offerta.si rincorre la notizia che uno dei maggioridella Ligue One, il Marsiglia, sia interessato ad acquisire le prestazioni di. Secondo la testata giornalistica Le10Sport.com il presidente Longoria ha individuato l’ex Psv Eindhovendel calciomercato estivo. ...

