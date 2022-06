Oroscopo Paolo Fox 1 luglio 2022 quali saranno i segni fortunati di oggi? (Di giovedì 30 giugno 2022) Oroscopo Paolo Fox 1 luglio 2022. oggi è venerdì e in questa giornata non solo si pregusta il sapore del fine settimana ma si inaugura il mese di luglio! Caldo e soleggiato, siete pronti a passare delle rilassanti giornate in spiaggia? Ma prima di tutto, scommetto che siete curiosi di sapere come andrà questa giornata e quali saranno i segni maggiormente fortunati in amore e sul lavoro. Non indugiamo oltre e scopriamo come andrà questa giornata con le previsioni di Paolo Fox, ecco le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022, segni fortunati (e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 giugno 2022)Fox 1è venerdì e in questa giornata non solo si pregusta il sapore del fine settimana ma si inaugura il mese di! Caldo e soleggiato, siete pronti a passare delle rilassanti giornate in spiaggia? Ma prima di tutto, scommetto che siete curiosi di sapere come andrà questa giornata emaggiormentein amore e sul lavoro. Non indugiamo oltre e scopriamo come andrà questa giornata con le previsioni diFox, ecco le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. Leggi anche: Anticipazioni(e ...

