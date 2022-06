Covid o no il consiglio comunale resterà misto: chi vuole si collegherà ancora da casa (Di giovedì 30 giugno 2022) consiglio comunale via zoom Il consiglio comunale è stato chiamato a pronunciarsi di nuovo sulla modifica al regolamento oggetto di dibattito e voto lo scorso 16 giugno quando i "sì" non avevano ... Leggi su lanazione (Di giovedì 30 giugno 2022)via zoom Ilè stato chiamato a pronunciarsi di nuovo sulla modifica al regolamento oggetto di dibattito e voto lo scorso 16 giugno quando i "sì" non avevano ...

Pubblicità

EnricoFaraboll1 : Covid-19: il presidente del Consiglio Scientifico si oppone alla restituzione della mascherina obbligatoria Jean-F… - mauravalenti : RT @Forever_Purple: 'In un anno e mezzo non ha combinato NIENTE, perché #Draghi è il più sopravvalutato tra i Presidenti del Consiglio dell… - dcalpirela : @ArditoAD14 La mamma fragile anziana di un operatore Sanitario ha preso Covid pesante dopo la 4 (quarta) dose di va… - RBS2022 : @benireiser @SilviaGiomi @Resistenza1967 @barbarab1974 Non ti preoccupare. La spossatezza è normale. Dopo il Covid… - gioart79 : RT @Forever_Purple: 'In un anno e mezzo non ha combinato NIENTE, perché #Draghi è il più sopravvalutato tra i Presidenti del Consiglio dell… -