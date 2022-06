Arrivabene conferma l’addio di un top: tifosi su tutte le furie (Di giovedì 30 giugno 2022) Il mercato della Juventus sta per subire un forte scossone; Arrivabene, infatti, ha confermato l’imminente partenza di un top player. Estate di fuoco per la Juventus; la società bianconera, dopo i risultati dello scorso anno, è obbligata a regalare ad Allegri una serie di innesti che permettano alla rosa di tornare a lottare per lo scudetto. In quest’ottica si devono leggere le operazioni Pogba e Di Maria, non ancora ufficiali ma avviate verso una conclusione positiva; il tecnico, però, ha bisogno di altri acquisti visto le difficoltà avute nella passata stagione. Acquisti che aumenteranno dopo la conferma di Arrivabene sull’addio di un top player; vediamo di chi si tratta. LaPresseNon solo gli acquisti ma anche le cessioni; la Juventus è pronta a finanziarsi il mercato con un pesante addio. Stiamo ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 30 giugno 2022) Il mercato della Juventus sta per subire un forte scossone;, infatti, hato l’imminente partenza di un top player. Estate di fuoco per la Juventus; la società bianconera, dopo i risultati dello scorso anno, è obbligata a regalare ad Allegri una serie di innesti che permettano alla rosa di tornare a lottare per lo scudetto. In quest’ottica si devono leggere le operazioni Pogba e Di Maria, non ancora ufficiali ma avviate verso una conclusione positiva; il tecnico, però, ha bisogno di altri acquisti visto le difficoltà avute nella passata stagione. Acquisti che aumenteranno dopo ladisuldi un top player; vediamo di chi si tratta. LaPresseNon solo gli acquisti ma anche le cessioni; la Juventus è pronta a finanziarsi il mercato con un pesante addio. Stiamo ...

