Uomini e Donne, Riccardo fatto fuori? La verità del cavaliere del trono over (Di mercoledì 29 giugno 2022) Stando agli ultimi accadimenti, sembrerebbe che il tenebroso Riccardo Guarnieri possa presto essere accompagnato alla porta del dating show di Canale 5. Cosa sta succedendo al riguardo? Nell'immaginario collettivo dei telespettatori, Riccardo Guarnieri è intimamente legato alla figura di Ida Platano, la ex parrucchiera bresciana con cui i pugliese ha avuto in passato una frequentazione. Dopo le ultime novità tra i due, ormai distanti dal punto di vista del sentiment, il racconto della loro storia, così come pure il fatto di vederli assieme nello studio di Maria De Filippi, sta generando degli accesi malumori nel pubblico. Tina Cipollari, in particolare, è andata giù duro nei confronti di Ida Platano, approfittando pure dell'assenza d Gianni Sperti, impossibilitato a difenderla. E' infatti nota l'antipatia che l'opinionista nutre nei ...

