Cosa serve alla Juventus sul mercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le sessioni di calciomercato della Juventus stanno diventando ogni anno più simili a una soap opera dove si mischiano intrighi, colpi di scena, tradimenti e ritorni romantici. Ancora prima di aprirsi ufficialmente, il mercato dei bianconeri è già passato dal deprimente al fantastico, dal perdere il suo numero 10 a sognarne altri cento. È difficile regolarsi intorno a tutto il rumore che c’è e che ci sarà nelle prossime settimane, una quantità di voci più o meno vere aumentata anche dalle reali necessità della Juventus, mai così lontana dalla sua forma migliore come al termine di questa stagione. I primi aggiustamenti della rosa sono già pronti, bisogna solo attendere l’ufficialità, ma è facile immaginare che ce ne saranno altri, per dare ad Allegri la miglior squadra possibile per tornare a vincere. ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le sessioni di calciodellastanno diventando ogni anno più simili a una soap opera dove si mischiano intrighi, colpi di scena, tradimenti e ritorni romantici. Ancora prima di aprirsi ufficialmente, ildei bianconeri è già passato dal deprimente al fantastico, dal perdere il suo numero 10 a sognarne altri cento. È difficile regolarsi intorno a tutto il rumore che c’è e che ci sarà nelle prossime settimane, una quantità di voci più o meno vere aumentata anche dalle reali necessità della, mai così lontana dsua forma migliore come al termine di questa stagione. I primi aggiustamenti della rosa sono già pronti, bisogna solo attendere l’ufficialità, ma è facile immaginare che ce ne saranno altri, per dare ad Allegri la miglior squadra possibile per tornare a vincere. ...

