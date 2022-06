Mare Fuori 3 prossimamente su Rai 2: le prime anticipazioni ufficiali (Di martedì 28 giugno 2022) E’ la stata la fiction più vista su RaiPlay negli ultimi mesi e da quando è approdata su Netflix, continua a fare ottimi numeri. Parliamo di Mare Fuori che dopo le prime due stagioni, sbarca nell’autunno di Rai 2 in prima serata. Una serie che non fa ascolti record sul piccolo schermo ma che sul digitale, è forse una delle migliori di sempre per la Rai. Si rivolge a un pubblico giovanissimo ed è anche logico quindi pensare che sia così. Che cosa succederà nella terza stagione di Mare Fiori? Mare Fuori 3 continua ad avere al centro l’adolescenza e tutte le scoperte che si fanno durante questa età difficile e magica allo stesso tempo. Abbiamo lasciato i ragazzi alle prese con la realtà, cruda e severa: la morte di Ciro che ha scelto di dimostrare di non essere un figlio di cui suo padre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 28 giugno 2022) E’ la stata la fiction più vista su RaiPlay negli ultimi mesi e da quando è approdata su Netflix, continua a fare ottimi numeri. Parliamo diche dopo ledue stagioni, sbarca nell’autunno di Rai 2 in prima serata. Una serie che non fa ascolti record sul piccolo schermo ma che sul digitale, è forse una delle migliori di sempre per la Rai. Si rivolge a un pubblico giovanissimo ed è anche logico quindi pensare che sia così. Che cosa succederà nella terza stagione diFiori?3 continua ad avere al centro l’adolescenza e tutte le scoperte che si fanno durante questa età difficile e magica allo stesso tempo. Abbiamo lasciato i ragazzi alle prese con la realtà, cruda e severa: la morte di Ciro che ha scelto di dimostrare di non essere un figlio di cui suo padre ...

