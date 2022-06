Pensione con 41 anni di contribuzione: meno versamenti per le mamme e assegno minimo più alto ai giovani (Di lunedì 27 giugno 2022) Quota 41 anni di contribuzione per uscire dal lavoro prevedendo uno sconto alle donne con figli. Pensione di garanzia per i più giovani con un assegno pari a 1,5 volte il minimo previsto dalla legge. Cambio del paniere Istat per una rivalutazione che tenga conto del reale impatto inflattivo sulle somme erogate a chi esce dal lavoro. Il piano della Lega per cambiare la previdenza, prima che la riforma Fornero riemerga con la sua forza distruttiva, è pronto. Ad anticiparlo a Il Tempo è l'ex sottosegretario leghista, Claudio Durigon, padre della Quota 100. Il tempo stringe. Senza intervento la legge del governo Monti, che ha spostato l'uscita a 67 anni tornerà in vigore il primo gennaio del 2023. Quale è la linea d'azione? «Il timing è già definito. Il superamento di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Quota 41diper uscire dal lavoro prevedendo uno sconto alle donne con figli.di garanzia per i piùcon unpari a 1,5 volte ilprevisto dalla legge. Cambio del paniere Istat per una rivalutazione che tenga conto del reale impatto inflattivo sulle somme erogate a chi esce dal lavoro. Il piano della Lega per cambiare la previdenza, prima che la riforma Fornero riemerga con la sua forza distruttiva, è pronto. Ad anticiparlo a Il Tempo è l'ex sottosegretario leghista, Claudio Durigon, padre della Quota 100. Il tempo stringe. Senza intervento la legge del governo Monti, che ha spostato l'uscita a 67tornerà in vigore il primo gennaio del 2023. Quale è la linea d'azione? «Il timing è già definito. Il superamento di ...

