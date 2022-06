LG punta alle colonnine di ricarica: acquisita AppleMango (Di lunedì 27 giugno 2022) Acquisizione strategica per LG Electronics (LG), con l'acquisizione di AppleMango l'azienda Koreana punta ad un ruolo chiave nel mercato della ricarica di sistemi di accumulo per il mercato della mobilità elettrica, strizzando l'occhio al mercato residenziale... Leggi su dday (Di lunedì 27 giugno 2022) Acquisizione strategica per LG Electronics (LG), con l'acquisizione dil'azienda Koreanaad un ruolo chiave nel mercato delladi sistemi di accumulo per il mercato della mobilità elettrica, strizzando l'occhio al mercato residenziale...

Pubblicità

dony_467 : RT @simonegraziosi2: 27 Giugno 1980 il DC-9 partito dall' aeroporto di Borgo Panigale alle 20:59 non arriverà mai a Punta Raisi. 81 morti,… - ZinosK67 : RT @simonegraziosi2: 27 Giugno 1980 il DC-9 partito dall' aeroporto di Borgo Panigale alle 20:59 non arriverà mai a Punta Raisi. 81 morti,… - fabrizia_alb : RT @simonegraziosi2: 27 Giugno 1980 il DC-9 partito dall' aeroporto di Borgo Panigale alle 20:59 non arriverà mai a Punta Raisi. 81 morti,… - OleandroFurioso : RT @simonegraziosi2: 27 Giugno 1980 il DC-9 partito dall' aeroporto di Borgo Panigale alle 20:59 non arriverà mai a Punta Raisi. 81 morti,… - PatrizSarda : RT @simonegraziosi2: 27 Giugno 1980 il DC-9 partito dall' aeroporto di Borgo Panigale alle 20:59 non arriverà mai a Punta Raisi. 81 morti,… -