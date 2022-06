Guerra e inflazione non fermano il mattone. Ma ora arriva la stretta per colpa della Bce (Di lunedì 27 giugno 2022) Il mattone resiste, anche alla Guerra e alla grande inflazione e si conferma pilastro dell'economia reale. Nonostante il clima di incertezza e preoccupazione dovuto al conflitto in Ucraina, con i dati del primo trimestre 2022 si conferma e si consolida il trend di crescita dei prezzi delle abitazioni avviatosi nel terzo trimestre 2019. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel primo trimestre 2022 l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, è aumentato dell'1,7% rispetto al trimestre precedente e del 4,6% nei confronti dello stesso periodo del 2021 (era +4% nel quarto trimestre 2021). In particolare "i prezzi delle abitazioni esistenti, che pesano per più dell'80% sull'indice aggregato, registrano secondo l'istituto di statistica il tasso di crescita tendenziale più alto da ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Ilresiste, anche allae alla grandee si conferma pilastro dell'economia reale. Nonostante il clima di incertezza e preoccupazione dovuto al conflitto in Ucraina, con i dati del primo trimestre 2022 si conferma e si consolida il trend di crescita dei prezzi delle abitazioni avviatosi nel terzo trimestre 2019. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel primo trimestre 2022 l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, è aumentato dell'1,7% rispetto al trimestre precedente e del 4,6% nei confronti dello stesso periodo del 2021 (era +4% nel quarto trimestre 2021). In particolare "i prezzi delle abitazioni esistenti, che pesano per più dell'80% sull'indice aggregato, registrano secondo l'istituto di statistica il tasso di crescita tendenziale più alto da ...

