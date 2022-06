A7, camion ribaltato tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia: lunghe code verso Genova. Autostrade: “Prendete la A26” (Di lunedì 27 giugno 2022) Un camion che trasportava vetro si è ribaltato su un fianco tra i caselli di Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova. L’autista è rimasto lievemente ferito ma è riuscito a uscire autonomamente dal mezzo. Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 27 giugno 2022) Unche trasportava vetro si èsu un fianco tra i caselli didelin direzione. L’autista è rimasto lievemente ferito ma è riuscito a uscire autonomamente dal mezzo.

