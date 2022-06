Volley, VNL maschile 2022: la Francia batte la Germania 3-1 e resta al comando (Di domenica 26 giugno 2022) Settima vittoria su otto match disputati nella Volley Nations League maschile 2022 per la Francia, saldamente in testa. Grazie al successo per 3-1 (16-25, 19-25, 25-19, 21-25) ai danni della Germania nello scenario di Quezon City (Filippine), la compagine transalpina è salita a quota 21 punti, allungando provvisoriamente sulla Polonia (a -3 ma con una partita in meno). Tutto facile per i francesi che, tolto il terzo set, non hanno mai rischiato ed hanno portato a casa la vittoria come da pronostico. Testa ora al prossimo appuntamento, che sarà uno scontro al vertice contro gli Usa. La Germania subisce invece la quarta sconfitta di fila e resta fuori dalle prime 8: anche per lei i prossimi avversari saranno gli Stati Uniti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Settima vittoria su otto match disputati nellaNations Leagueper la, saldamente in testa. Grazie al successo per 3-1 (16-25, 19-25, 25-19, 21-25) ai danni dellanello scenario di Quezon City (Filippine), la compagine transalpina è salita a quota 21 punti, allungando provvisoriamente sulla Polonia (a -3 ma con una partita in meno). Tutto facile per i francesi che, tolto il terzo set, non hanno mai rischiato ed hanno portato a casa la vittoria come da pronostico. Testa ora al prossimo appuntamento, che sarà uno scontro al vertice contro gli Usa. Lasubisce invece la quarta sconfitta di fila efuori dalle prime 8: anche per lei i prossimi avversari saranno gli Stati Uniti. SportFace.

