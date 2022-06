Mora: "Il Napoli, con una buona programmazione e i giocatori giusti, può competere per lo Scudetto" (Di domenica 26 giugno 2022) Mora: ''La programmazione e l’oculatezza che sta avendo Giuntoli per formare il nuovo Napoli mi piace'' Nicola Mora, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli con una buona programmazione e la scelta di giocatori giusti può competere per lo Scudetto. La programmazione e l’oculatezza che sta avendo Giuntoli per formare il nuovo Napoli mi piace. -afferma Mora - Mancava il terzino sinistro ed è stato già preso, Insigne è uscito ed è stato già sostituito da un giocatore dalle grandissime qualità e di prospettiva. Credo che alla fine anche con budget minore, ma ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 26 giugno 2022): ''Lae l’oculatezza che sta avendo Giuntoli per formare il nuovomi piace'' Nicola, ex difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: “Ilcon unae la scelta dipuòper lo. Lae l’oculatezza che sta avendo Giuntoli per formare il nuovomi piace. -afferma- Mancava il terzino sinistro ed è stato già preso, Insigne è uscito ed è stato già sostituito da un giocatore dalle grandissime qualità e di prospettiva. Credo che alla fine anche con budget minore, ma ...

