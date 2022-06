Atalanta, Ilicic in partenza: Bologna e Lecce sulle sue tracce (Di domenica 26 giugno 2022) L’avventura di Josip Ilicic all’Atalanta pare possa finire da un momento all’altro. sulle tracce del calciatore, classe 1988, ci sono Bologna e del Lecce. L’attaccante sloveno, che veste la maglia nerazzurra dalla stagione 2017/2018, ha vissuto un’annata particolare ed è in cerca di una piazza che possa rilanciarlo nonostante i suoi 34 anni. In quest’ottica il Bologna risulta essere in vantaggio rispetto al Lecce. Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica degli emiliani, è l’uomo che potrebbe convincere Josip Ilicic a vestire la casacca rossoblù per la prossima stagione. Al calciatore ex Palermo è stato proposto un contratto di un anno con opzione per il secondo. Le cifre al momento non sono note ma si attendono aggiornamenti ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 26 giugno 2022) L’avventura di Josipall’pare possa finire da un momento all’altro.del calciatore, classe 1988, ci sonoe del. L’attaccante sloveno, che veste la maglia nerazzurra dalla stagione 2017/2018, ha vissuto un’annata particolare ed è in cerca di una piazza che possa rilanciarlo nonostante i suoi 34 anni. In quest’ottica ilrisulta essere in vantaggio rispetto al. Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica degli emiliani, è l’uomo che potrebbe convincere Josipa vestire la casacca rossoblù per la prossima stagione. Al calciatore ex Palermo è stato proposto un contratto di un anno con opzione per il secondo. Le cifre al momento non sono note ma si attendono aggiornamenti ...

