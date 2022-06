Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Ceruti in crisi? Parla l’ex corteggiatrice (Di sabato 25 giugno 2022) Nessuna crisi tra Luca Salatino e Soraia Ceruti. I due ex protagonisti di Uomini e Donne stanno vivendo fuori dagli studi Mediaset il loro amore, nonostante le continue voci di una possibile rottura. Ieri l’ex corteggiatrice ha risposto ad alcune domande dei fan, smentendo in primis la crisi con Luca: La gente Parla, Parla, Parla, lasciamola Parlare, forse se si preoccupano per noi è un atto da apprezzare. Non hanno ancora capito il concetto di relazione a distanza. Quindi invito loro ad andarselo a leggere. Soraia ha poi rivelato che la prima cosa che l’ha fatta innamorare di Luca è il suo cuore ... Leggi su isaechia (Di sabato 25 giugno 2022) Nessunatra. I due ex protagonisti distanno vivendo fuori dagli studi Mediaset il loro amore, nonostante le continue voci di una possibile rottura. Ieriha risposto ad alcune domande dei fan, smentendo in primis lacon: La gente, lasciamolare, forse se si preoccupano per noi è un atto da apprezzare. Non hanno ancora capito il concetto di relazione a distanza. Quindi invito loro ad andarselo a leggere.ha poi rivelato che la prima cosa che l’ha fatta innamorare diè il suo cuore ...

