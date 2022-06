(Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) –dell’artiglieria aincontro i siti degli stabilimenti Azot e Skloplastyk. A denunciarli è stato il governatore della regionedi Luhansk, Serhii Haidai, parlando di “distruzione ovunque”. Via Telegram fa sapere anche diaerei a Lysychansk e a Maloryazantsevo, dove è rimasta ferita una madre con due bambini di sei e dieci anni. MISSILI SU DIVERSE ZONE DEL PAESE – Gli ucraini denunciano un “massiccio attacco missilistico” contro la città di Mykolaiv. Attaccati – secondo Nataliia Humeniuk, portavoce del Comando Operativo Sud, in collegamento con i canali locali – l’infrastruttura del porto, quartieri residenziali, zone frequentate da civili. Sotto attacco anche la regione di Zhytomyr, dove un soldato ucraino è morto e un altro è rimasto ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Ucraina, attacchi d'artiglieria a Severodonetsk - - TV7Benevento : **Ucraina: governatore Donetsk, 'attacchi su tutta la linea del fronte'** - - ledicoladelsud : Ucraina, attacchi d’artiglieria a Severodonetsk - LocalPage3 : Ucraina, attacchi d'artiglieria a Severodonetsk - fisco24_info : Ucraina, attacchi d'artiglieria a Severodonetsk: (Adnkronos) - La denuncia del governatore: 'Distruzione ovunque, c… -

RaiNews

LE INDUSTRIE UCRAINE DANNEGGIATE DAGLI INSULSIDEI NAZISTI RUSSI: Guerra in: l'impatto del conflitto sull'industria dell ... https://tg24.sky.it › economia › 2022/04/25 ......e la ripresa economica dopo la pandemia di Covid - 19 e nel contesto della guerra in. L'... che accusa Kigali di sostenere glidi un gruppo di ribelli nell'est congolese, il governo del ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 121 (Adnkronos) – Attacchi dell’artiglieria a Severodonetsk in Ucraina contro i siti degli stabilimenti Azot e Skloplastyk. A denunciarli è stato il governatore della regione ucraina di Luhansk, Serhii Ha ...Articolo di Gianandrea Gaiani, pubblicato su Analisidifesa il 20 giugno 2022. Il ritorno della guerra, quella “vera”, convenzionale, brutale e ad alta intensità sta determinando reazioni e riflessioni ...