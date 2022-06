TEAMGROUP presenta la prima DDR5-5600 industriale

Leggi su tuttotek

(Di sabato 25 giugno 2022)ha annunciato la suaad alte prestazioni In risposta all’evoluzione delle specifiche della piattaforma di memoria, il marchio di memoria globaleha utilizzato le sue eccezionali capacità di ricerca e sviluppo per sviluppare i suoi nuovi moduli di memoria. Infatti, ha lanciato i primi moduli di memoria U-DIMM, SO-DIMM, ECC-DIMM e R-DIMMindustriali con un clock di 5.600 MHz velocità, a 1,1 V. Ci si aspetta che soddisfino le diverse esigenze delle piattaforme di nuova generazione, Intel Raptor Lake e AMD Raphael-X. Con specifiche ad alte prestazioni in linea con gli standard JEDEC, accelerando lo sviluppo di applicazioni industriali di fascia alta. Dettagli tecnici ...