Milan | addio Botman | va al Newcastle Il disastro di Maldini e Massara

Pubblicità

tvdellosport : ESCLUSIVA - ADDIO MILAN, BOTMAN IN PREMIER Secondo quanto appreso dalla redazione di #Sportitalia , la lunga attes… - cmdotcom : #Milan , addio a #Botman : è fatta con il #Newcastle , i dettagli - sportmediaset : Milan, addio a Botman: il difensore ha firmato col Newcastle #Botman #Milan - Milannews24_com : Calciomercato Milan: addio a Botman, accettata l’offerta del Newcastle - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Milan, addio Botman: va al Newcastle. Ecco i nuovi obiettivi per la difesa rossonera -

Ildeve cambiare obiettivi per la difesa dopo aver visto sfumato Botman e nel taccuino di Maldini ci sarebbero tre nomi Ildeve direal colpo Botman. L'olandese andrà al Newcastle e i rossoneri dovranno rivedere le strategie sul mercato. Probabile che l'investimento esoso possa essere dirottato per la ...La notizia lanciata del pomeriggio ha riguardato un vero e proprio '' ad un obiettivo di mercato primario. Sven Botman non sarà un calciatore del. Non è bastato il pressing rossonero ...Il futuro di Francesco Acerbi resta in bilico: l’addio alla Lazio l’opzione preferita ma Milan e Inter non hanno ancora affondato il colpo Francesco Acerbi deve ancora stabilire il suo futuro. Il ...Il ritardo nel rinnovo del contratto di Maldini sta mandando in fumo gli affari più ghiotti ideati dal Milan. L'Inter non ha ancora deciso su Dybala. Juve in ansia per De Ligt e Di Maria ...